בהתאם לתחזית מזג האוויר, ואחרי ההפוגה הקלה מהחום הכבד, גשם שוטף החל לרדת לפני זמן קצר בחיפה ובחלק מערי הצפון. תיעודים נוספים על גשם הגיעו מאיזורים נוספים ברחבי הארץ.
גשם יורד בחיפה
גשם יורד בלוד
תחזית מזג אוויר לימים הקרובים
מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים מלווים ברוחות. מיום שבת – הכבדה בעומס החום.
יום חמישי: תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות. הגשם ייחלש ויתמעט בהדרגה וייפסק עד הערב.
יום שישי: מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בעמקי המזרח.
יום ראשון: בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בפנים הארץ.
