ליאו מסי ממשיך לככב גם בגיל 38 וכשאנחנו פחות משנה למונדיאל בארצות הברית קנדה ומקסיקו. הכוכב הארגנטינאי הבקיע הלילה צמד והוסיף בישול ב-0:4 על אינטר מיאמי על ניו יורק סיטי. בזכות הניצחון מיאמי הבטיחו פליאוף ב-MLS כשהמקום הראשון עדיין בהישג יד.
הכוכב התחיל על בישול לבלטסר רודריגס, שהבקיע ממצב של אחד על אחד בדקה ה-43. מסי הבקיע את הראשון שלו והשני של הקבוצה בדקה ה-74 מבישול של סרחיו בוסקטס, ששיחק עם מסי גם בברצלונה הגדולה.
בדקה ה-83, חבר נוסף מברצלונה הצטרף לחגיגה, כשלואיס סוארס הבקיע פנדל מדויק. שלוש דקות לאחר מכן מסי, הפעם לבדו, השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.
בעקבות הניצחון מיאמי עם 55 נקודות ב-29 משחקים. מסי והחברים במקום השלישי במזרח מרחק חמש נקודות מפילדלפיה יוניון של תאי בריבו שעם 31 משחקים. אם ינצחו את שני המשחקים החסרים, מיאמי יעלו למקום הראשון.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים