ליאו מסי ממשיך לככב ב-MLS, הכוכב עם צמד ובישול עזר לקבוצתו להבטיח את המקום בפליאוף כשגם המקום הראשון במזרח בהישג יד

ליאו מסי ממשיך לככב גם בגיל 38 וכשאנחנו פחות משנה למונדיאל בארצות הברית קנדה ומקסיקו. הכוכב הארגנטינאי הבקיע הלילה צמד והוסיף בישול ב-0:4 על אינטר מיאמי על ניו יורק סיטי. בזכות הניצחון מיאמי הבטיחו פליאוף ב-MLS כשהמקום הראשון עדיין בהישג יד.

הכוכב התחיל על בישול לבלטסר רודריגס, שהבקיע ממצב של אחד על אחד בדקה ה-43. מסי הבקיע את הראשון שלו והשני של הקבוצה בדקה ה-74 מבישול של סרחיו בוסקטס, ששיחק עם מסי גם בברצלונה הגדולה.

בדקה ה-83, חבר נוסף מברצלונה הצטרף לחגיגה, כשלואיס סוארס הבקיע פנדל מדויק. שלוש דקות לאחר מכן מסי, הפעם לבדו, השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.

בעקבות הניצחון מיאמי עם 55 נקודות ב-29 משחקים. מסי והחברים במקום השלישי במזרח מרחק חמש נקודות מפילדלפיה יוניון של תאי בריבו שעם 31 משחקים. אם ינצחו את שני המשחקים החסרים, מיאמי יעלו למקום הראשון.