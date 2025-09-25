ארצות הברית הציגה לרשות הפלסטינית שישה תנאים בנוגע לעתיד מחנות הפליטים ביו"ש: הפיכתם לשכונות מגורים, שיקום ויציאת אונר"א

העיתון "אל-אח'באר" דיווח הבוקר כי ארה"ב העבירה שישה תנאים של ישראל לרשות הפלסטינית בנוגע לעתיד מחנות הפליטים ביו"ש, ולאפשרות לשיקומם. לפי הדיווח, תנאי מרכזי במתווה הוא סילוק של אונר"א מהמחנות וביטול תפקידה, כך דיווח הבוקר שחר קליימן ב"ישראל היום".

תנאי נוסף שצוין בדיווח הוא שינוי שמות המחנות והפיכתם לשכונות מגורים שיהיו חלק מהערים. במילים אחרות, העברת הניהול והשירותים לידי העיריות. תנאים נוספים כוללים קישור בין חזרת המפונים לתיאום ביטחוני עם ישראל, שתקבע מי רשאי לחזור לאחר בדיקה ביטחונית.

תנאים אלו הוצגו בפני בכירים פלסטינים מאז תחילת השנה האזרחית. אלה נופלים במסגרת של מפת דרכים המכונה "שש הנקודות". לפי הדיווח, מדובר בתוכנית שפיתחו ישראל וארה"ב במשותף וכוללת את הסעיפים הבאים: ראשית, בניית אמון בין ישראל לרש"פ. שנית, הרש"פ תתחיל בשיקום תשתיות במחנות, כולל ביוב וסלילת כבישים בנוכחות חמושים של המנגנונים ותחת שליטת צה"ל.

שלישית, מחויבות של הרש"פ למצב החדש במחנות שצה"ל יצר תוך הריסת מבנים ופתיחת נתיבים רחבים. רביעית, הוצאה מוחלטת של אונר"א, כך שלא יהיה לה תפקיד בשיקום. חמישית, הקמת "מרכז אבטחה כולל" במקום תחנת משטרה. מבנה זה יכלול את כל גופי הביטחון שתפקידם לעצור מחבלים. שישית, התחייבות של הרש"פ לבנות מחדש בתים או למצוא דיור חלופי עבור 50 אחוזים מהתושבים מחוץ למחנה. איסור למקם בתים בצפיפות.

לפי הדיווח, לתוכנית זו הוקצה מימון מהאיחוד האירופי שנע בין 20 ל-30 מיליון יורו לכיסוי עלויות התשתיות והדיור. עוד צוין כי ביולי האחרון ביקר "מתאם הביטחון האמריקני ביו"ש" מייקל ר. פינזל, ביקר במחנה נור א-שמס הסמוך לטולכרם.

לפי הדיווח, פינזל התלווה למשלחת של הרש"פ, שכללה את שר הפנים זיאד אלריח ומושל טולכרם עבדאללה כמיל. כמו כן, נכתב כי "המסר בביקור היה ברור – לא תהיה חזרה לנור א-שמס ולמחנות האחרים עד שהחזון הישראלי יתקבל, כפי שתואר במסמך שהציג הצד האמריקני בדיונים עם הרש"פ בחודשים האחרונים".