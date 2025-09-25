דיווח: בעקבות הכרזת מדינות שונות על הכרה במדינה פלסטינית, בכירים במערכת הביטחון ממליצים על שורת עיצומים כנגד בכירי הרשות

בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית: בכירים במערכת הביטחון ממליצים להטיל עיצומים אישיים על בכירי הרשות הפלסטינית – כולל פגיעה בחופש התנועה שלהם.

לאחר ההכרה במדינה פלסטינית ע״י שורת מדינות בימים האחרונים, בישראל שוקלים את צעדי התגובה, שיוחלטו ע״י הדרג המדיני בהמשך. כך פרסם לראשונה הבוקר כתב גל"צ דורון קדוש.

עוד באותו נושא לא נגמר: גם מלטה מודיעה על הכרה במדינה פלסטינית 12:21 | אוריאל בארי 12 0 😀 👏

לקראת הדיונים בישראל בסוגיה – בכירים במערכת הביטחון ממליצים להטיל שורת עיצומים (סנקציות), נגד בכירי הרשות הפלסטינית – אבו מאזן, חוסיין א-שיח׳ ונוספים.

בין היתר, ממליצים לפגוע בחופש התנועה שלהם ביהודה ושומרון ובמעבר אלנבי – לעומת המצב כיום, שבו הם נעים בחופשיות, בשיירות מאובטחות שזוכות גם למעטפת אבטחתית של השב״כ. פגיעה כזו בחופש התנועה ובאישורי המעבר החופשי של בכירי הרש״פ – תאלץ אותם להישאר ברמאללה, או לחילופין להיות מוגבלים למדי בתנועתם בתוך יו״ש.

עוד ממליצים במערכת הביטחון להטיל עיצומים כלכליים על בכירי הרשות, שיפגעו בעסקיהם ובמקורות ההכנסה שלהם – למשל באמצעות סחורות שבני משפחותיהם מייבאים מחו״ל, ומכניסות כספים רבים לכיסיהם של אותם בכירים.

לצד זאת, במערכת הביטחון ממליצים לראות מה הקו שיבחר אבו מאזן לנקוט בו בנאומו הצפוי היום בעצרת האו״ם – ואם יבחר בקו לעומתי או בהכרזה על צעדים חד צדדיים.

בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו: ״צעדים כאלה הם חד משמעית ראויים ונכונים. אי אפשר לחיות עם המצב שבו בכירי הרשות מסבים לנו נזק בלתי הפיך בזירה הבינלאומית, ובינתיים זוכים לפריבילגיות מישראל שהפכו עם השנים לנורמה״.

לצד ההמלצה לפגוע בבכירי הרשות – במערכת הביטחון ממליצים כרגע שלא לנקוט צעדים שיפגעו בציבור הפלסטיני הרחב – כמו הגבלת חופש התנועה בכבישי יו״ש, פגיעה במערכת הפיננסית והבנקאית של הרשות הפלסטינית או ביטול אלפי מכסות הפועלים שנכנסים לעבוד בשטחי ישראל.