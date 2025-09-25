הכטב"ם אמש באילת: בבית החולים סורוקה עדכנו הבוקר על מצב הפצועים שפונו מאילת לבית החולים בבאר שבע.
סך הכל פונו לחדר הטראומה בסורוקה 3 פצועים בשני מסוקים. שלושתם עדיין מאושפזים גם הבוקר.
פצוע ראשון גבר בן 65 עם פגיעה בידו. לאחר הערכה ראשונית בחדר הטראומה הועבר לחדר ניתוח. מאושפז במחלקה אורתופדית. מצבו מוגדר בינוני.
פצוע שני גבר בן 26 הגיע במצב קשה, מונשם ומורדם, מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי.
פצוע שלישי, גבר בן 24, אושפז להשגחה במחלקה כירורגית.
יצויין כי מרבית הפצועים שהיו במצב קל ובינוני פונו לבית החולים יוספטל באילת.
