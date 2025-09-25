נתניהו המריא לפנות בוקר לארצות הברית, לקראת השתתפותו בעצרת האו"ם בניו יורק בסוך השבוע, ולפגישה רביעית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן

דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני המראתו לביקור מדיני בארה״ב, שם ינאם בעצרת האו״ם בניו יורק וייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן:

‏״אני יוצא עכשיו עם רעייתי לעצרת האו״ם ולוושינגטון. בעצרת האו״ם אני אומר את האמת שלנו – אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה״ל, של המדינה שלנו.

אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה.

בוושינגטון אני אפגש בפעם הרביעית עם הנשיא טראמפ, ואדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה:

להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי ב׳עם כלביא׳ וניצחונות אחרים שהשגנו.

זאת גם הזדמנות לאחל לכם, אזרחי ישראל ולעם היהודי כולו, שנה טובה. שנה של ביטחון, שגשוג ושלום״.