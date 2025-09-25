הותר לפרסום: צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש , לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל, נפל אמש בירי צלף בצפון רצועת עזה בעת שעמד בעמדת שמירה

סמ״ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש (Chalachew Shimon Demalash), בן 21, מבאר שבע, לוחם בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. כך התיר דובר צה"ל לפרסום הבוקר.

דמלאש נפגע ככל הנראה מירי צלף.

פרטי התקרית שבה נפל סמ״ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש:

אתמול בסמוך לשעה 17:00 בערב, הלוחם מגדוד 932 של הנח״ל היה בעמדת שמירה על מגנן של חטיבת הנח״ל בפאתי שכונת שיח׳ רדוואן, בצפון העיר עזה.

בזמן השמירה, מחבל של חמאס ביצע ירי צליפה מדויק – שפגע בלוחם והרג אותו. הירי בוצע ממרחק – ולא זוהתה התקרבות של מחבל אל המגנן או ניסיון פריצה אליו (נזכיר שהמגננים של צה״ל היוו בשבועות האחרונים יעד בולט להתקפות של חמאס).

הכוחות במגנן, שזיהו את הירי, פתחו בסריקות במרחב, וגם הפעילו אש אווירית מסייעת כדי לאתר את הצלף ולפגוע בו. למרות מאמצי הסריקה, מסתמן שבשלב זה טרם נסגר המעגל על המחבל הצלף – שטרם חוסל.