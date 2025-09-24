לשכת ראש הממשלה מודה היום לראשונה כי מתקיים משא ומתן בין ישראל לביון סוריה. "סיומו של המו"מ כרוך בהבטחת האינטרסים של ישראל"

לשכת ראש הממשלה מודה בפעם הראשונה: "מתקיים משא ומתן עם סוריה".

רגע לפני שהוא יוצא לעצרת האו"ם, פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה בה נאמר: "סיומו של המו"מ כרוך בהבטחת האינטרסים של ישראל, שכוללים בין היתר את פירוז דרום-מערב סוריה ושמירה על שלומם וביטחונם של הדרוזים בסוריה".

אחרי שבועות ארוכים של דיווחים על משא ומתן, כעת מודה נתניהו בפעם הראשונה כי מתקיים משא ומתן עם אחמד א-שרע, לשעבר לוחם ג'יהאדיסט וכיום נשיא סוריה.

גנץ: המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן

מוקדם יותר פרסם שר הביטחון לשעבר, ח"כ בני גנץ את התנאים שלו להסכם עם סוריה: ״אני בעד חתירה להסכם ביטחוני עם סוריה בגיבוי אמריקאי – כך אמרתי בעבר וכך אני אומר גם היום", אמר גנץ והוסיף, "‏אבל כדאי שנזכור – סוריה אינה מדינה שנמצאת אלפי קילומטרים מאיתנו. ‏היא מדינת אויב שיושבת על גבולנו".

התנאים של גנץ להסכם שלום עם סוריה:

1. ישראל חייבת להישאר בנקודות הקריטיות בסוריה כדי לשמור על תושבי הגולן.

‏2. ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה גם מול איומים סמוכי גבול, וגם מול איומים אחרים כפי שעשינו במב"מ.

‏3. ישראל צריכה להגן על אחינו הדרוזים ובעלי ברית נוספים שלה.

‏גנץ הוסיף אזהרה כי סוריה היא למעשה מדינת חסות של טורקיה שמנסה להשתלט על המזרח התיכון: "אני מזהיר – המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן. אסור לאפשר זאת. ‏הסכם ביטחוני חייב לאפשר לנו להגן על עצמנו – על הגבול ומעבר לו. ‏על תושבי הגולן, ועל בעלי בריתנו״.