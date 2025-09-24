לשכת ראש הממשלה מודה בפעם הראשונה: "מתקיים משא ומתן עם סוריה".
רגע לפני שהוא יוצא לעצרת האו"ם, פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה בה נאמר: "סיומו של המו"מ כרוך בהבטחת האינטרסים של ישראל, שכוללים בין היתר את פירוז דרום-מערב סוריה ושמירה על שלומם וביטחונם של הדרוזים בסוריה".
אחרי שבועות ארוכים של דיווחים על משא ומתן, כעת מודה נתניהו בפעם הראשונה כי מתקיים משא ומתן עם אחמד א-שרע, לשעבר לוחם ג'יהאדיסט וכיום נשיא סוריה.
גנץ: המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן
מוקדם יותר פרסם שר הביטחון לשעבר, ח"כ בני גנץ את התנאים שלו להסכם עם סוריה: ״אני בעד חתירה להסכם ביטחוני עם סוריה בגיבוי אמריקאי – כך אמרתי בעבר וכך אני אומר גם היום", אמר גנץ והוסיף, "אבל כדאי שנזכור – סוריה אינה מדינה שנמצאת אלפי קילומטרים מאיתנו. היא מדינת אויב שיושבת על גבולנו".
התנאים של גנץ להסכם שלום עם סוריה:
1. ישראל חייבת להישאר בנקודות הקריטיות בסוריה כדי לשמור על תושבי הגולן.
2. ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה גם מול איומים סמוכי גבול, וגם מול איומים אחרים כפי שעשינו במב"מ.
3. ישראל צריכה להגן על אחינו הדרוזים ובעלי ברית נוספים שלה.
גנץ הוסיף אזהרה כי סוריה היא למעשה מדינת חסות של טורקיה שמנסה להשתלט על המזרח התיכון: "אני מזהיר – המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן. אסור לאפשר זאת. הסכם ביטחוני חייב לאפשר לנו להגן על עצמנו – על הגבול ומעבר לו. על תושבי הגולן, ועל בעלי בריתנו״.
