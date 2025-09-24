מכבי תל אביב הצליחה לחלץ נקודה מהר הגעש בסלוניקי, בעיקר הודות ליכולת מצוינת של השוער משפתי והחמצות ענק של שחקני פאוק. במוצאי יום כיפור – דינמו זאגרב

המחזור הראשון של הליגה האירופית נפתח הערב, כשמכבי תל אביב התארחה במגרש הקשה של פאוק סלוניקי. כמו שקורה בדרך כלל ביוון, ביציעים הונפו עשרות דגלי פלסטין.

המשחק התאפיין בהחמצות משני הצדדים ובעיקר בעשר הדקות האחרונות כשהיוונים החמיצו ובעטו את הכדורים היישר לשוער מכבי תל אביב רועי משפתי. בסיום 0:0 שמצד אחד מאכזב ומצד שני מביא נקודה חשובה בהמשך משחקי הליגה.

מוליכת הטבלה הישראלית ואלופת המדינה בשנתיים האחרונות מתמודדת במפעל השני בחשיבותו באירופה, והיא קיבלה הגרלה קשה יחסית עם קבוצות שיעשו לה חיים קשים.

בעוד שבועיים, במוצאי יום כיפור תפגוש מכבי תל אביב את דינמו זאגרב במגרש "הביתי" בסרביה. נזכיר כי לפני שלוש שנים שיחקה מכבי חיפה בליגת האלופות מול יובנטוס במוצאי יום כיפור, כשהמאמן נאלץ לעלות בהרכב שכלל ברובו שחקנים זרים. השחקנים הישראלים שיחקו כמחליפים במחצית השנייה לאחר שהתאוששו מהצום.