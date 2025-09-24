יו״ר כחול לבן, בני גנץ מתייחס הערב לנאומו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע בעצרת האו"ם בה דיבר על נכונותה של סוריה לשיחות שלום.
״אני בעד חתירה להסכם ביטחוני עם סוריה בגיבוי אמריקאי – כך אמרתי בעבר וכך אני אומר גם היום", אמר גנץ והוסיף, "אבל כדאי שנזכור – סוריה אינה מדינה שנמצאת אלפי קילומטרים מאיתנו. היא מדינת אויב שיושבת על גבולנו".
התנאים של גנץ להסכם שלום עם סוריה:
1. ישראל חייבת להישאר בנקודות הקריטיות בסוריה כדי לשמור על תושבי הגולן.
2. ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה גם מול איומים סמוכי גבול, וגם מול איומים אחרים כפי שעשינו במב"מ.
3. ישראל צריכה להגן על אחינו הדרוזים ובעלי ברית נוספים שלה.
גנץ הוסיף אזהרה כי סוריה היא למעשה מדינת חסות של טורקיה שמנסה להשתלט על המזרח התיכון: "אני מזהיר – המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן. אסור לאפשר זאת. הסכם ביטחוני חייב לאפשר לנו להגן על עצמנו – על הגבול ומעבר לו. על תושבי הגולן, ועל בעלי בריתנו״.
בני בני ילד רע (וטיפש)
האיש הוא נעל, טיפש גמור21:45 24.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
