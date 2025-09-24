יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ מתייחס לדיבורים על הסכמי שלום עם סוריה ומזהיר בעיקר מטורקיה: "המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן. אסור לאפשר זאת"

יו״ר כחול לבן, בני גנץ מתייחס הערב לנאומו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע בעצרת האו"ם בה דיבר על נכונותה של סוריה לשיחות שלום.

״אני בעד חתירה להסכם ביטחוני עם סוריה בגיבוי אמריקאי – כך אמרתי בעבר וכך אני אומר גם היום", אמר גנץ והוסיף, "‏אבל כדאי שנזכור – סוריה אינה מדינה שנמצאת אלפי קילומטרים מאיתנו. ‏היא מדינת אויב שיושבת על גבולנו".

התנאים של גנץ להסכם שלום עם סוריה:

1. ישראל חייבת להישאר בנקודות הקריטיות בסוריה כדי לשמור על תושבי הגולן.

‏2. ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה גם מול איומים סמוכי גבול, וגם מול איומים אחרים כפי שעשינו במב"מ.

‏3. ישראל צריכה להגן על אחינו הדרוזים ובעלי ברית נוספים שלה.

‏גנץ הוסיף אזהרה כי סוריה היא למעשה מדינת חסות של טורקיה שמנסה להשתלט על המזרח התיכון: "אני מזהיר – המטרה של טורקיה היא לבנות זרועות תמנון כמו שעשתה איראן. אסור לאפשר זאת. ‏הסכם ביטחוני חייב לאפשר לנו להגן על עצמנו – על הגבול ומעבר לו. ‏על תושבי הגולן, ועל בעלי בריתנו״.