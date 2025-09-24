ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב על איתור הרקטה בטול כרם ודרש יד ברזל צבאית וריבונות מלאה: "טול כרם צריכה להראות כמו דיר אל בלח. רק ריבונות על כל הישובים והמרחבים ביו"ש תמנע הפיכת כל אזור השרון וגוש דן לעוטף עזה 2"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיב הגיב על איתור הרקטה בטולכרם ודרש יד ברזל צבאית וריבונות מלאה: "מציאת הרקטה בטולכרם – גם אם מאולתרת – היא תמרור אזהרה אדום".

לדבריו, "טולכרם צריכה להראות כמו דיר אל בלח. כל מי שממשיך לדבר על הקמת מדינה פלסטינית צריך להביט בתמונה הזו ולהבין: אם היום מוצאים רקטות מאולתרות בטולכרם, מחר נמצא רקטות מתקדמות מכוונות לעבר תל אביב, חדרה ונתב"ג.

המציאות ברורה – השכפול של עזה בשומרון יעמיד את כל מדינת ישראל בסכנה קיומית. רק ריבונות על כל הישובים והמרחבים ביו"ש תמנע את הפיכת כל אזור השרון וגוש דן לעוטף עזה 2".

רקטה בטולכרם

מוקדם יותר פרסמנו בסרוגים כי בשעות הערב של יום ג' אותרה רקטה בטולכרם שנוטרלה ע"י חבלני מג"ב איו"ש.

בצה"ל מציינים כי הפרטים נמצאים בתחקור וכי הרקטה נמצאה בשטח פתוח, שם הייתה ככל הנראה זמן רב. מתחקור ראשוני של המקרה, מדובר ברקטה מאולתרת בייצור עצמי שנמצאה ללא מנוע. לא ניתן לדעת בשלב זה אם שוגרה או לא (בכל מקרה לא לטווח ארוך, כיון שלא נמצאה מעיכה בפח).

⁠בעבר נחשפו נסיונות לייצר ולשגר רקטות מיו"ש. בידי החוליה שנלכדה באפריל 23׳ נמצאו שרידי רקטות שנמצאו ברם- און ושקד במאי וביולי 23׳.

נזכיר כי בשבוע שעבר אותרה והושמדה מעבדת רקטות בפאתי רמאללה, בטרם המחבלים הצליחו להשמיש אותן.

בצה"ל אומרים כי הרקטה נמצאת כעת במעבדה לבדיקה ותחקור, וכי הפיקוד מתייחס לאירועים כאלה בחומרה רבה ומטפל בהם בהתאם ע"י הגברת המאמץ המבצעי והמודיעיני בנושא הרקטות ביו״ש.