עקב זיהוי מאוחר של הכטב"מ באילת האזעקה פעלה רק 30 שניות לפני הנפילה, הכטב"מ טס נמוך מדי בשלב הזיהוי וכיפת ברזל לא הועילה ומטוסי הקרב הוזנקו מאוחר מדי

לאחר נפילת הכטב"מ במלון בעיר אילת שגבה 22 פצועים ישראלים, שניים מתוכם באורח קשה מפרסם הערב צה"ל את התחקיר הראשוני לכישלון היירוט של הכטב״ם, כך מדווח דורון קדוש.

בצה"ל מציינים כי בניגוד למרבית המקרים, הפעם לא היה גילוי של הכטב״ם בשלב מוקדם – כשהוא עושה את דרכו לשטח ישראל (בדרך כלל, מערכות הגילוי מזהות את הכטב״מים זמן רב לפני הגעתם). הפעם – הכטב״ם זוהה רק בשלב מאוחר יחסית, זמן קצר לפני שהגיע למרחב אילת.

למרות הגילוי המאוחר, בכל זאת הופעלה אזעקה בעיר אילת. לפי מקורות ביטחוניים, ההתרעה הופעלה מספיק זמן מראש – כ-30-40 שניות לפני הפגיעה. זמן ההתרעה של פיקוד העורף באילת הוא 30 שניות, כך שהתושבים כן קיבלו את זמן ההתרעה הנדרש לפי ההנחיות.

עוד מסר קדוש כי לאחר גילוי הכטב״ם – נעשו שני ניסיונות ליירטו באמצעות כיפת ברזל – וכשלו. הכטב״ם טס בגובה נמוך, מה שהקשה על היירוט, אך בשלב זה של התחקיר לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי שהגובה הנמוך שלו הוא שהוביל לכישלון היירוט.

עוד באותו נושא חמישה פצועים מפגיעת כטב"מ חות'י במרכז אילת

עם זאת, לאחר הגילוי של הכטב״ם – הוזנקו מטוס קרב ומסוק קרב ליירוט, אך בשל הגילוי המאוחר, הם הוזנקו בשלב מאוחר מדי, ולא הספיקו להגיע בזמן כדי לסייע ביירוט, ולכן רק כיפת ברזל הופעלה באירוע.