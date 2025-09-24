חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 24.09.2025 / 20:06

אחרי זוגיות של שנה: אושר כהן ועדן פינס מאורסים. השניים חגגו במהלך החג את אירוסיהם כאשר צמודים אליהם מאבטחים

בשורה משמחת: הזמר אושר כהן וחברתו הדוגמנית והשחקנית עדן פינס התארבו בערב בחג וזאת לאחר שנה של זוגיות. בערב החג של השנה החדשה כרע אושר ברך מול בני המשפחה והציע נישואים לעדן שענתה לו כן. כזכור, עדן היתה מאורסת לשחקו הכדורגל הנורווגי מתיאס נורמן, אך חצי שנה לאחר האירוסים הם נפרדו. במהלך החג חגג הזוג הצעיר את האירוסין כאשר מאבטחים סביבם.

תגיות: אושר כהן, עדן פינס