בשורה משמחת: הזמר אושר כהן וחברתו הדוגמנית והשחקנית עדן פינס התארבו בערב בחג וזאת לאחר שנה של זוגיות.
בערב החג של השנה החדשה כרע אושר ברך מול בני המשפחה והציע נישואים לעדן שענתה לו כן.
כזכור, עדן היתה מאורסת לשחקו הכדורגל הנורווגי מתיאס נורמן, אך חצי שנה לאחר האירוסים הם נפרדו.
במהלך החג חגג הזוג הצעיר את האירוסין כאשר מאבטחים סביבם.
כהן לא יכול להתחתן אם אישה שהייתה עם גוי21:16 24.09.2025
זה אתר של דתיים? אשה שנבעלה לגוי פסולה לנישואין לכהן20:52 24.09.2025
