הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור והערכת מצב בדרום העיר עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, ובכירים נוספים.

הרמטכ"ל אמר ללוחמים: "אנחנו פועלים ברצועת עזה עם כוחות גדולים, תוך מיקוד בהתקפה על העיר עזה ליצירת תנאים לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס. צה"ל תוקף בעוצמה ובדיוק – כל יכולותיו נתונות לרשות הלוחמים. נמשיך בהתקדמות שיטתית ויסודית, תוך הקפדה על כללי האבטחה".

"רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר, ואנו מניעים אותה דרומה לשם הגנתה. אני פונה לתושבי עזה: מרדו והיפרדו מחמאס – הוא האחראי לסבלכם. המלחמה והסבל ייפסקו אם ישחרר חמאס את החטופים ויוותר על נשקו. אתם קו ההגנה של מדינת ישראל. נמשיך להגן על יישובינו, להוות חיץ בין האויב לבין אזרחי ישראל, ולהילחם מלחמה צודקת ומוסרית. הישגיכם גדולים וצדקת הדרך עמנו".

זמיר ציין את גבורתו של רב-סרן שחר נתנאל בוזגלו הי"ד, שנהרג בערב החג: "שחר יצא מביתו בשבעה באוקטובר, לקח פיקוד על טנק ונלחם בעוטף. מאז ועד לנפילתו נלחם בגבורה ובמסירות למען ביטחון תושבי העוטף ומדינת ישראל כולה".

בנוסף, הרמטכ״ל אמר ללוחמים: "יש אומות בעולם החיות בתודעה כוזבת ומפעילות עלינו לחצים, במקום על החמאס לאחר טבח נורא בבני עמנו. בראש השנה היהודי נביא ביטחון, נגן וננצח. זו מלחמה בין חופש לדיכוי. זו מלחמה שבה צה״ל, לוחמינו – אתם, קו ההגנה של אזרחי ישראל והעם היהודי אך גם של האנושות, העולם והחופשי מול טרור, דיכוי ואכזריות".