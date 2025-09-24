מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים מלווים ברוחות. מיום שבת – הכבדה בעומס החום.
יום חמישי: תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות. הגשם ייחלש ויתמעט בהדרגה וייפסק עד הערב.
יום שישי: מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בעמקי המזרח.
יום ראשון: בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום בפנים הארץ.
