ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הוריו של החטוף אלון אהל, אשר סרטון בו הוא נראה קורה לממשלה לעצור את המלחמה פורסם ע"י חמאס ערב החג

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים במהלך החג שיחה עם עידית וקובי אהל, הוריו של אלון אהל החטוף בעזה, זאת לאחר שחמאס פרסם סרטון של אלון ערב כניסת החג.

בשיחה, שהתקיימה בנוכחות מתאם השו״ן גל הירש, תיאר ראש הממשלה מהלך משולב צבאי-מדיני, שמתבצע ברציפות במאמץ להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו.

על פי דיווח סעודי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יציג הערב את תכניתו לסיום המלחמה.

בנוסף, רה״מ נתניהו החליט אתמול בצעד חריג לסגור לחלוטין את מעבר אלנבי עד הודעה חדשה לתנועת נוסעים וסחורות. גורמי הביטחון לא קיבלו הסבר או סיבה להחלטה החריגה של נתניהו, ומעריכים כי ייתכן שיש קשר להכרה של מספר מדינות במדינה פלסטינית.