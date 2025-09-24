כטב"מ חותי מתימן פגע במרכז העיר אילת במהלך החג – 22 ישראלים נפצעו, בהם שניים במצב קשה, האירוע בחקירה

כטב"מ חותי מתימן פגע הערב (רביעי) במרכז העיר אילת במהלך החג – חמישה ישראלים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. למרות נסיונות היירוט של כיפת ברזל, הכטב"מ לא יורט, בצה"ל מתחקרים את המקרה הקשה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . המשטרה בזירת הנפילה | צילום: דוברות המשטרה

מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב״מ. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".