רקטה נמצאה במהלך החג בטול כרם שבחטיבת אפרים, לאחר שבשבוע שעבר נמצאה מעבדת רקטות בפאתי רמאללה. צה"ל מתחקרים את האירוע ומתגברים מאמץ מבצעי ומודיעיני

בשעות הערב של יום ג' אותרה רקטה בטולכרם שבחטיבת אפרים אשר זוכתה ע"י חבלני מג"ב איו"ש.

בצה"ל מציינים כי הפרטים נמצאים בתחקור וכי הרקטה נמצאה בשטח פתוח, שם הייתה ככל הנראה זמן רב. מתחקור ראשוני של המקרה, מדובר ברקטה מאולתרת בייצור עצמי שנמצאה ללא מנוע. לא ניתן לדעת בשלב זה אם שוגרה או לא (בכל מקרה לא לטווח ארוך, כיון שלא נמצאה מעיכה בפח).

⁠בעבר נחשפו נסיונות לייצר ולשגר רקטות מיו"ש. בידי החוליה שנלכדה באפריל 23׳ נמצאו שרידי רקטות שנמצאו ברם- און ושקד במאי וביולי 23׳.

נזכיר כי בשבוע שעבר אותרה והושמדה מעבדת רקטות בפאתי רמאללה, בטרם המחבלים הצליחו להשמיש אותן.

בצה"ל אומרים כי הרקטה נמצאת כעת במעבדה לבדיקה ותחקור, וכי הפיקוד מתייחס לאירועים כאלה בחומרה רבה ומטפל בהם בהתאם ע"י הגברת המאמץ המבצעי והמודיעיני בנושא הרקטות ביו״ש.