סיכום חדשות החג: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו נפל בקרב ברצועת עזה, לוחם נוסף נפצע קשה מרסיס כוחותינו. כטב"מ חותי נפל בעיר אילת 22 פצועים, שניים במצב קשה. לכל העידכונים:

סיכום חדשות חג ראש השנה תשפ"ו: הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו : רס״ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27 ממגדל העמק, מפקד פלוגה בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל ערב החג בקרב בעיר עזה. לוחם נוסף מסיירת גבעתי נפצע הבוקר קשה מרסיס כוחותינו.

כטב"מ חותי מתימן פגע הערב במרכז העיר אילת – 22 ישראלים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. למרות נסיונות היירוט של כיפת ברזל, הכטב"מ לא יורט, בצה"ל מתחקרים את המקרה הקשה.

טראמפ אמר באו״ם שצריך לסיים את המלחמה בעזה באופן מיידי על ידי החזרת כל 20 החטופים. ״חמאס לא מוכנים להגיע לשלום, אסור לשכוח את 7 באוקטובר. עכשיו יש צדדים שמנסים להכיר במדינה פלסטינית, זה פרס למעשים הנתעבים של חמאס״.

על פי דיווח, טראמפ הבטיח למנהיגי ערב שלא יאפשר סיפוח ביהודה ושומרון.

בנוסף, שורת מדינות, בהן צרפת, הכריזו במהלך החג בעצרת האו"ם על הכרה במדינה פלסטינית.

רקטה נוספת אותרה ביהודה ושומרון באזור טול כרם בשטי פתוח.