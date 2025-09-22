גורמים בכירים בממשל טראמפ מדווחים כי חמאס שיגר מכתב ישירות אל הנשיא, כחלק מהצעה חדשה לעסקת חטופים והפסקת אש.

ארגון הטרור חמאס שיגר לאחרונה מסר בהול ישירות לנשיא ארצות הברית, במכתב לבית הלבן הפצירו בכירי חמאס בנשיא טראמפ לערוב אישית להפסקת אש ברצועה, בתמורה לשחרור עשרות חטופים.

על פי דיווח של רשת פוקס ניוז, שאושר על ידי גורמים בכירים בבית הלבן, ההנהגה הבכירה של ארגון הטרור חמאס שיגרה לאחרונה מכתב בהול ישירות לידי נשיא ארצות הברית.

במכתב, שתוכנו תואר על ידי בכיר בממשל שנותר בעילום שם, התחייבו מנהיגי חמאס לשחרור של לפחות מחצית מכלל החטופים המוחזקים ברצועה. זאת במידה והנשיא יערוב באופן אישי להפסקת אש בת 60 ימים.

נראה שמהלכים כמו סגירת כוחות צה"ל על העיר עזה, יחד עם ניסיון החיסול בדוחא, הצליחו לערער את הנהגת חמאס, לפחות למראית עין.

עוד באותו נושא הפינוי נמשך: מעל 550 אלף מתושבי עזה התפנו 19:29 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בעבר לא הסכים הארגון להתחייב קונקרטית לכמעט שום הצעה עד לרגע האחרון, כעת מציג ארגון הטרור מה שניתן להגדיר כבין התגמשות לבין כניעה.

על פי גורמים בכירים, חמאס התחייב לשחרר מחצית מהחטופים החיים והמתים במהלך הפסקת האש, אך לא ברור עד כה אם חמאס מנסה לקנות עוד זמן לפני הפלישה לעיר עזה, ולא ברור אם חמאס מסכים לתנאים שהוצגו בעבר כמו מפות פריסת צה"ל בשטחי הרצועה או פעילות חלוקת הסיוע ההומניטרי.