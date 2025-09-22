15:18

בערב ראש השנה: זוהה שיגור מהרצועה לעוטף

14:42

מפקד פיקוד מרכז חתם על צו הריסה לבתי המחבלים בפיגוע ברמות

14:22

הישג: הסדרה "אור ראשון" נרכשה על ידי ענקית הטלוויזיה פרמאונט

13:48

הותר לפרסום: קצין לוחם נפצע בינוני מירי מחבלים בעזה

13:37

ערב ראש השנה: רבבות במעמד התיקון הכללי באומן | צפו

13:20

הרצוג לראש השנה: "כל כך הרבה שולחנות חג יהיו חסרים הערב"

12:21

לא נגמר: גם מלטה מודיעה על הכרה במדינה פלסטינית

12:02

צה"ל מאשר: חוסל סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס

11:45

בזמן הנסיעה לארה"ב: אלו השרים שימלאו את מקומו של נתניהו

11:23

אחרי 24 שעות: הותקף המבנה ממנו נורו הרקטות לאשדוד

11:10

ירדן ביבס לבני משפחתו שנרצחו: "בלעדיכם החגים לא חגים בשבילי"

10:52

בעקבות הערכת מצב: צה"ל הודיע על תגבור כוחות בכל הזירות

10:31

משרד הבריאות הודיע על חזרה לשגרה ביישוב קדומים

10:23

סערה בעולם הכשרות: הפוסק הספרדי בפסק דרמטי

09:55

בעקבות הטרגדיה: משרד הבריאות בהנחיה דחופה לציבור

09:03

האלוף אבי בלוט: "תיזכרו איפה היינו שנה שעברה"

08:46

זעם ברשת על ההחלטה של צה"ל: "חרפה"

08:31

תוך שבוע: זה מספר האנשים שחתמו על המכתב של עופר וינטר

08:20

הדסה בן ארי בווידוי אישי: "מחפשת את המקום הבא שלי"

08:09

אריקה קירק הדהימה את הנוכחים: "אני סולחת לרוצח"

