דובר צה"ל הודיע רשמית, כי לאחר עבודת מטה מרוכזת, מפקד פיקוד מרכז חתם על צו הריסה והחרמה כנגד בתיהם של שני המחבלים אשר ביצעו את הפיגוע הקטלני בתחנת האוטובוס בשכונת רמות בירושלים.
היום (ב') נמסרו צווי החרמה והריסה לבתי המחבלים מחמד טהה ו־מותנא עומר, שב־8 בספטמבר 2025 ביצעו את הפיגוע בצומת רמות, בו נרצחו שישה אזרחים ישראלים ונפצעו אזרחים נוספים.
הצווים נמסרו לאחר שכבר ב־12 בספטמבר בוצע איטום זמני לבתי המחבלים, כחלק מצעדי הענישה וההרתעה.
צעדים אלו מגיעים במסגרת מדיניות צה"ל והממשלה להילחם בטרור ולהרתיע מפגעים פוטנציאליים באמצעות ענישה חמורה כלפי מבצעי פיגועים ובני משפחותיהם.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים