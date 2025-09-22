קצין לוחם נפצע באורח בינוני בעקבות ירי מחבלים במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. בצה"ל אמרו כי הלוחם פונה לטיפול בבית החולים, ומשפחתו עודכנה

ישראל במלחמה: הותר לפרסום כי קצין לוחם נפצע באורח בינוני מוקדם יותר היום (שני) כתוצאה מירי מחבלים במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה. בצה"ל אמרו כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.

מוקדם יותר היום דווח כי כוחות חטיבת האש 215 תקפו את המבנה הצבאי ממנו מחבלי חמאס שיגרו אתמול 2 רקטות לעבר אשדוד ומרחב לכיש. כמו כן, ביממה האחרונה כוחות האוגדה חיסלו כ-15 מחבלים אשר פעלו בסמוך לכוחות צה"ל, והשמידו תשתיות צבאיות ששימשו את ארגון הטרור.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות אוגדה 98 ממשיכים לפעול במרחב העיר עזה, כשהם יוצאים להתקפות ומחסלים מחבלים. אתמול (ראשון), כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת מרכז האש האוגדתי, תקף מפעל לייצור אמצעי לחימה. בנוסף, כוחות האוגדה זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך אליהם באופן שהיווה איום, ובסגירת מעגל הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבלים.

עוד דווח כי במרחב חאן יונס ורפיח שבדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) זיהו מספר מחבלים אשר פעלו במבנה צבאי, ובסגירת מעגל כלי טיס של חיל האוויר תקף את המחבלים.