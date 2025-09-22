רגע לפני ראש השנה: מעמד "תיקון הכללי העולמי" בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב נערך היום (שני) בעיר אומן שבאוקראינה, כשעשרות אלפי חסידים ומתפללים הגיעו למתחם הקבר וקראו פרקי תהילים לפני כניסת החג.
צפו בתיעוד:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
באיחוד הצלה אמרו כי המעמד הסתיים ללא אירועים חריגים. עם זאת, נאמר כי מספר בני אדם נפגעו באורח קל מחבלות, פציעות ועלפונות. איחוד הצלה ומרפאת אומן אבטחו את שלומם של הרבבות והעניקו סיוע לפצועים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים