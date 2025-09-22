אחרי ההודעות של בריטניה, אוסטרליה, קנדה ופורטוגל אמש, כעת גם ממשלת מלטה הודיעה על הכרה במדינה פלסטינית, זאת לקראת עצרת האו"ם והכנס של צרפת וסעודיה על פתרון שתי המדינות

הסחף הבינלאומי נמשך: בלשכת ראש ממשלת מלטה אישרו היום (שני) כי הם יכירו במדינה פלסטינית, לקראת עצרת האו"ם והכנס של צרפת וסעודיה בנושא פתרון שתי המדינות.

מלטה היא המדינה החמישית שמודיעה על הכרה במדינה פלסטינית ביומיים האחרונים, אחרי שאתמול אוסטרליה, קנדה, בריטניה ופורטוגל הודיעו גם כן על מהלך דומה. בעוד שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ובכירים בהנהגת חמאס חגגו את ההודעה, בישראל הגיבו בזעם להחלטת מדינות המערב והזהירו כי תהיה תגובה על כך.

"יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן" אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בסרטון שפרסם זמן קצר אחרי ההודעות של בריטניה, אוסטרליה וקנדה שפורסמו כמעט במקביל. "במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית, לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביו"ש – ונמשיך בדרך זו".

עוד הוסיף והזהיר כי "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב. תמתינו".