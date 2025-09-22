בצה"ל אישרו כי איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, חוסל בתקיפה משותפת של חיל הים וחיל האוויר. יוסף לקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה תכנן וקידם מארבים נגד כוחות צה"ל

הותר לפרסום: דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר חיסל את איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, בתקיפה מדויקת במחנות המרכז. התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית של חיל הים ואגף המודיעין.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, ובמהלך הלחימה ברצועת עזה תכנן מארבים נגד כוחות צה״ל ועסק באבטחת הנכסים של הארגון ברצועת עזה.

"חיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המשטרה הימית של חמאס, המשמשת לאיסוף מודיעין על כוחותינו ואכיפת השליטה הימית עבור הזרוע הצבאית של הארגון", נמסר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"מאז תחילת מבצע ׳מרכבות גדעון ב׳, פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר" הוסיפו. "לוחמי פלגה 916 של חיל הים מהווים מרכיב מבצעי חשוב בתמרון הקרקעי ברצועה, הכוחות מסייעים באש מהים ובסגירות מעגל מהירות- מהים, האוויר והיבשה".