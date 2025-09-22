הממשלה מאשרת את מינויו של שר המשפטים יריב לוין כממלא מקום ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן נסיעתו לעצרת האו"ם בניו יורק. שר הביטחון ישראל כ"ץ יהיה אחראי על כינוס הקבינט

נערכים לנסיעה: לקראת נסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצרת האו"ם בניו יורק, הממשלה מאשרת כעת (שני) מינוי של ממלאי מקום לתפקידיו בזמן שהותו בארה"ב.

על פי החלטת הממשלה שר הביטחון ישראל כ"ץ ימונה כממלא מקום ראש הממשלה לצורך כינוס הקבינט. שר המשפטים יריב לוין יהיה ממלא מקום לצורך כינוס ישיבות הממשלה.

כאמור, נתניהו ימריא לניו יורק במוצאי ראש השנה, וישתתף בעצרת האו"ם – כשהוא צפוי לשאת את נאומו בעצרת הכללית ביום שישי הקרוב. לאחר מכן נתניהו ימשיך לוושינגטון, שם הוא ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

אמש נתניהו התייחס לביקורו המדיני בדבריו בישיבת הממשלה, כשאמר כי "באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי – שלום מתוך עוצמה. אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים".