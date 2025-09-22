כוחות צה"ל תקפו את המבנה הצבאי בעיר עזה ממנו מחבלי חמאס שיגרו אמש את שתי הרקטות לעבר אשדוד וניצן. צפו בתיעוד

מבצע "מרכבות גדעון ב": פחות מ-24 שעות אחרי שאזעקות נשמעו באשדוד ובמועצת חוף אשקלון, בצה"ל הודיעו כי חטיבת האש 215 תקפה את המבנה הצבאי ממנו מחבלי חמאס שיגרו את שתי רקטות שיורטו. כמו כן, ביממה האחרונה כוחות האוגדה חיסלו כ-15 מחבלים אשר פעלו בסמוך לכוחות צה"ל, והשמידו תשתיות צבאיות ששימשו את ארגון הטרור.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות אוגדה 98 ממשיכים לפעול במרחב העיר עזה, כשהם יוצאים להתקפות ומחסלים מחבלים. אתמול (ראשון), כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת מרכז האש האוגדתי, תקף מפעל לייצור אמצעי לחימה. בנוסף, כוחות האוגדה זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך אליהם באופן שהיווה איום, ובסגירת מעגל הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבלים.

עוד דווח כי במרחב חאן יונס ורפיח שבדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) זיהו מספר מחבלים אשר פעלו במבנה צבאי, ובסגירת מעגל כלי טיס של חיל האוויר תקף את המחבלים.