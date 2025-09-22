לקראת ראש השנה וחגי תשרי, צה"ל הודיע על תגבור כוחות כלל זירתי וזאת בהתאם להערכת מצב שנערכה על ידי מפקדי הגזרות השונות.
בהודעה מטעם צה"ל נכתב: "בהתאם להערכת המצב הרב זירתית, הוחלט על תגבור וכוננות של עשרות פלוגות בהכשרת הלוחמים מכלל צה"ל, למשימות הגנה והתקפה בגזרות השונות במהלך חגי תשרי".
"צה"ל תגבר את גזרות הלחימה בכוחות באוויר, בים, ביבשה ובכלל המערכים ברחבי הארץ", נמסר.
דורון גולדפרב
אין על צהל ביבי והקבינט הבטחוני.11:02 22.09.2025
רחל
מעולה10:55 22.09.2025
