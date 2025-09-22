לאחר בדיקה מקיפה שכללה שיתוף פעולה עם חברת שטראוס, הרב אופיר מלכא קובע כי מיני-בר תמי 4 החדש אינו כשר לשימוש בשבת עבור מים קרים, בשל חשש לאיסור בורר מדאורייתא. את הדברים אמר הרב מלכא בתוכנית "הלכה למעשה" ברדיו קול חי. ההחלטה התקבלה בעקבות תוצאות בדיקות שהראו בעיות בסינון המים.
המים החמים כשרים, הבעיה בסננים
הרב שיבח בנאומו את הפתרון של תמי 4 עבור המים החמים, וציין כי הוא מצוין לשבת ובעל קיבולת גבוהה במיוחד של 40 כוסות רגילות. לדבריו, גם מסיר האבנית החדש תוכנן כך שלא יפגע במים הקרים, והמדחס פועל ללא השפעה על הוצאת המים. הבעיה התגלתה, כאמור, בסננים שמטהרים את המים הקרים.
על פי הרב, הבדיקה התמקדה בשלושה היבטים. הראשון, התברר כי בסננים מסוימים שהיו בשימוש, הצטברו מים מלוכלכים, ולכן, פתיחת ברז המים הקרים בשבת דוחפת את המים המלוכלכים לסנן – פעולה שעשויה להיחשב כ"בורר". תמי 4 טענו כי טכנולוגיה מתקדמת מונעת זאת, אך הרב מלכא הציג ממצאים לפיהם באחד מהסננים שנבדקו, המים שיצאו היו צהובים ו"לא משהו שמישהו ישתה".
היבט נוסף היה זה של סנן חדש שהותקן בבני ברק, שבו "המים בכוסית היו נקיים, אבל כשסחטנו את הלבד – יצאו מים חומים, ממש חומים". הרב הסביר כי הלבד, שהוא שכבה מעל גליל הפחם, סופג חול וחלודה, וכאשר פותחים את הברז, המים החדשים דוחפים את המים המלוכלכים מהלבד לסינון.
היבט שלישי הוא עצם פעולת הלבד. הרב הסביר כי גם אם המים נקיים, פעולת הלבד עצמה עלולה להיחשב כ"סחיטה", שהיא איסור בורר, על פי ה"פרי מגדים".
לאור כל הממצאים, הרב מלכא הכריע כי לא ניתן להשתמש במים הקרים בשבת. הוא קרא לציבור לוודא שמותקן במיני-בר שלהם "עוקף סנן" ידני, המונע את המים מלזרום דרך הסנן בשבת. כמו כן, הוא הציע למי שרכש מיני-בר כשר ללא עוקף סנן, לדרוש מהחברה להתקין אותו ללא תשלום.
