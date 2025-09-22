צה"ל אישר הבוקר כי עריקים חרדים שנעצרו בעקבות אי התייצבותם בלשכת הגיוס, ישוחררו לביתם לרגל ראש השנה. ההחלטה עוררה זעם רב ברשת, בקרב גולשים וכתבים צבאיים.
על פי הודעת צה"ל: "בסמכות גורמי האכיפה בצה"ל להורות על הקדמת שחרורם של חיילים המצויים במחבוש או במאסר לרגל החג, במספר ימים בודדים וזאת בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות".
בצה"ל הסבירו כי "השימוש בסמכות זו נעשה מזה שנים רבות באופן שוויוני ואחיד, והטענה כי מדובר ביוזמה ייחודית לשחרור עריקים חרדים הנה חסרת בסיס. בפועל, מבין כלל הזכאים לשחרור מוקדם לרגל החג, ישנם רק בודדים המשתייכים למגזר החרדי, והם נכללים במתווה הכללי בדיוק כמו יתר האוכלוסיות. מדובר בתקנות צה"ליות מיושמות ורציפות, הפועלות לאורך שנים, וללא כל התערבות או השפעה מצד דרג מדיני".
הכתב הצבאי של גל"צ דורון קדוש, תקף את ההחלטה וכתב: "גם אם המהלך אכן נעשה כבר במשך שנים, וגם אם הוא היה שוויוני ולא רק לחרדים – מישהו בצה״ל חושב שבימים אלה, בזמן שיותר מ-100,000 מילואימניקים לא יעשו את החגים הקרובים בבית, ובזמן שעשרות אלפי לוחמים בסדיר, בקבע ובמילואים נמצאים בעזה, בלבנון, בסוריה, ביו״ש ובכל גבולותינו – זה סביר לשחרר עריקים, מכל מגזר שהוא, שבחרו להשתמט משירות צבאי?! בימים אלה, זה שיקול דעת משובש לחלוטין. החלטה שהיא חרפה וכתם ענק על צה"ל ועל כל מי שקיבל את ההחלטה".
יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ץקף אף הוא את ההחלטה, וכתב: "החלטת צה"ל לשחרר מהכלא הצבאי עשרות רבות של עריקים, שיחגגו את החג בחיק משפחותיהם, היא כניעה להשתמטות ופרס לפלג הירושלמי ולגורמים הכי קיצוניים ואנטי-ציוניים בחברה החרדית. בעוד שעשרות אלפי חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים יילחמו בעזה מול האויב – המשתמטים יחגגו את השנה החדשה בבית. אני מאחל לכולנו שבשנה הקרובה נהיה למשרתים ולא למשתמטים".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
אליעזר עם הגזר
אם הייתם שונאים את "החמאס" כו שנאתכם את החרדים.... כנראה שהייתם חיים09:01 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תנו בראש
בתגובה ל: אליעזר עם הגזר
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון העיוועים של נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו. למעשה בני הלוזר כבר גמור, סרטן וכל זה. מכת חסד אחרונה וגמרנו09:09 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
חרפה שאתר דתי ערב ראש השנה משתף פעולה עם ליברמן המושחת ובנט הנוכל ולפיד הדחליל בשנאתם ללומדי התורה - תתביישו היום הרת עולם יעמיד במשפט שונאי התורה ולומדיה - החרדים...
חרפה שאתר דתי ערב ראש השנה משתף פעולה עם ליברמן המושחת ובנט הנוכל ולפיד הדחליל בשנאתם ללומדי התורה - תתביישו היום הרת עולם יעמיד במשפט שונאי התורה ולומדיה - החרדים מתגייסים בשקט אבל אתם בשנאתכם לחרדים גרמתם שהם יחזרו בהםהמשך 09:23 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מכת החסד
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון העיוועים של נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו. למעשה בני הלוזר...
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון העיוועים של נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו. למעשה בני הלוזר כבר גמור, סרטן וכל זה. מכת חסד אחרונה וגמרנוהמשך 09:08 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליעזר עם הגזר
אם הייתם שונאים את "החמאס" כו שנאתכם את החרדים.... כנראה שהייתם חיים09:01 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תנו בראש
בתגובה ל: אליעזר עם הגזר
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון העיוועים של נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו. למעשה בני הלוזר כבר גמור, סרטן וכל זה. מכת חסד אחרונה וגמרנו09:09 22.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר