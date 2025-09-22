מתקפה על צה"ל בעקבות ההחלטה לשחרר עריקים לרגל ראש השנה, ביניהם גם צעירים חרדים שמסרבים להתייצב בלשכת הגיוס: "חרפה וכתם ענק"

צה"ל אישר הבוקר כי עריקים חרדים שנעצרו בעקבות אי התייצבותם בלשכת הגיוס, ישוחררו לביתם לרגל ראש השנה. ההחלטה עוררה זעם רב ברשת, בקרב גולשים וכתבים צבאיים.

על פי הודעת צה"ל: "בסמכות גורמי האכיפה בצה"ל להורות על הקדמת שחרורם של חיילים המצויים במחבוש או במאסר לרגל החג, במספר ימים בודדים וזאת בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות".

בצה"ל הסבירו כי "השימוש בסמכות זו נעשה מזה שנים רבות באופן שוויוני ואחיד, והטענה כי מדובר ביוזמה ייחודית לשחרור עריקים חרדים הנה חסרת בסיס. בפועל, מבין כלל הזכאים לשחרור מוקדם לרגל החג, ישנם רק בודדים המשתייכים למגזר החרדי, והם נכללים במתווה הכללי בדיוק כמו יתר האוכלוסיות. מדובר בתקנות צה"ליות מיושמות ורציפות, הפועלות לאורך שנים, וללא כל התערבות או השפעה מצד דרג מדיני".

הכתב הצבאי של גל"צ דורון קדוש, תקף את ההחלטה וכתב: "גם אם המהלך אכן נעשה כבר במשך שנים, וגם אם הוא היה שוויוני ולא רק לחרדים – מישהו בצה״ל חושב שבימים אלה, בזמן שיותר מ-100,000 מילואימניקים לא יעשו את החגים הקרובים בבית, ובזמן שעשרות אלפי לוחמים בסדיר, בקבע ובמילואים נמצאים בעזה, בלבנון, בסוריה, ביו״ש ובכל גבולותינו – זה סביר לשחרר עריקים, מכל מגזר שהוא, שבחרו להשתמט משירות צבאי?! בימים אלה, זה שיקול דעת משובש לחלוטין. החלטה שהיא חרפה וכתם ענק על צה"ל ועל כל מי שקיבל את ההחלטה".

יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ץקף אף הוא את ההחלטה, וכתב: "החלטת צה"ל לשחרר מהכלא הצבאי עשרות רבות של עריקים, שיחגגו את החג בחיק משפחותיהם, היא כניעה להשתמטות ופרס לפלג הירושלמי ולגורמים הכי קיצוניים ואנטי-ציוניים בחברה החרדית. בעוד שעשרות אלפי חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים יילחמו בעזה מול האויב – המשתמטים יחגגו את השנה החדשה בבית. אני מאחל לכולנו שבשנה הקרובה נהיה למשרתים ולא למשתמטים".