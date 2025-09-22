אלפים השתתפו אתמול (ראשון) בטקס זיכרון שהתקיים לכבוד צ'ארלי קירק, פעיל ימין אמריקני שנרצח לפני כשבועיים. האירוע נערך באצטדיון סטייט פארם שבפניקס, אריזונה, ונכחו בו בכירי הממשל האמריקני. בין הסופדים היו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סגנו ג'יי די ואנס, וכן אלמנתו של קירק, אריקה.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשא דברים באירוע והתייחס לאופיו של קירק. בדבריו הוא אמר: "צ'ארלי לא שנא את היריבים שלו, הוא רצה שיהיה להם טוב". בהמשך, השווה את עצמו לקירק בצורה שנויה במחלוקת: "אני לא הסכמתי עם צ'ארלי, אני שונא את היריבים שלי". עוד הוסיף טראמפ ואמר כי לדעתו, "האלימות באה בעיקר מצד שמאל".
גם אלמנתו של קירק, אריקה, שמשמשת כיום כמנכ"לית הארגון שייסד בעלה, "Turning Point USA", נשאה נאום מרגש. היא הפתיעה את הקהל כשהצהירה כי היא "סולחת לאדם שהרג את בעלה". המיליארדר אילון מאסק, שהיה נוכח אף הוא בטקס, העלה תמונה לרשת החברתית X עם הכיתוב: "בשביל צ'ארלי".
