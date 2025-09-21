פורטוגל הודיע על הכרה במדינה פלסטינית, כחלק מהמשך המהלך האירופאי-מערבי ללחץ על ישראל

ראש ממשלת פורטוגל הודיעה כי אחרי בריטניה, קנדה ואוסטרליה. גם מדינתו הכירה הערב רשמית במדינה פלסטינית.

התקשורת באירופה מדווחת כי לואיס מונטנגרו, ראש ממשלת פורטוגל, הודיע רשמית כי הממשלה בראשותו הכירה באופן רשמי במדינה פלסטינית. זאת כחלק ממהלך אירופאי ומערבי רחב.

מוקדם יותר היום, הודיעו במקביל אוסטרליה, קנדה ובריטניה על הכרה במדינה פלסטינית. יושב ראש הרשות אבו מאזן, יחד עם בכירים בהנהגת חמאס, חגגו את ההודעה.

כעת גם פורטוגל מצטרפת להכרזה, כאשר מדינות נוספות, כמו צרפת שנחשבת לכוח המניע מאחורי המהלך, צפויה גם היא להודיע על הכרה בפלסטינים במהלך עצרת האו"ם הקרובה.