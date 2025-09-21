נשיא לבנון, ז'וזף עאון, האשים את ישראל בביצוע "טבח" בבינת ג'ביל שבו נהרגו חמישה, בהם שלושה ילדים, וקרא למדינות ללחוץ עליה להפסיק מיידית את התקיפות.

ראש ממשלת לבנון יצא למתקפה על ישראל, לאחר שנחת בניו יורק לקראת הישיבה הכללית ה-80 של האו"ם, תקף עאון את ישראל והאשים אותה בביצוע טבח בעקבות תקיפה אווירית בבינת גב'ל.

מוקדם יותר היום, ביצע צה"ל תקיפה אווירית כנגד מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, ככל הנראה בזמן התקיפה נפגע רכב אזרחי שחלף במפתיע ליד כלי הרכב, ונהרגו מספר אזרחים לבנוניים.

בתגובה לתקיפה, אמר עאון: "בזמן שאנחנו בניו יורק כדי לדון בסוגיות של שלום וזכויות אדם, ישראל ממשיכה להפר החלטות בינלאומיות. היא מבצעת טבח בבינת ג'ביל, שם נהרגו חמישה בני אדם – בהם שלושה ילדים."

עוד באותו נושא מחיר הסיפוח: האזהרה החמורה של סעודיה לישראל 20:24 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד קרא נשיא לבנון למדינות הערבות להסכם הפסקת הלחימה "להפעיל לחץ מקסימלי על ישראל כדי שתפסיק באופן מיידי את התקפותיה".