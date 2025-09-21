הפועל באר שבע הערב (ראשון) למשחק מול בני סכנין במחזור הרביעי כשהיא מושלמת עם ונשארה מושלמת גם בסופו אחרי ניצחון על בני סכנין. קרלו ברוציץ' מסכנין פתח עם שער עצמי, דן ביטון מלך שערי הליגה הכפיל (15) ואליאל פרץ קבע את תוצאת המשחק (45+2) אחרי ג'בייר בושנאק צמצם (19).
במחזור הקודם הדרומיים הביסו 1:5 את הפועל ירושלים באצטדיון טדי, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל. שלושער של דן ביטון, שער של גיא מזרחי ועצמי של נדב זמיר קבעו מספר שיאים היסטוריים.
במחזור הראשון האדומים ניצחו 2:4 את מכבי נתניה, במחזור השני מחצו 0:7 את עירוני טבריה (שהובסה לפני יומיים 1:4 בידי מכבי תל אביב) ובשבוע שעבר כאמור 5:1 על הפועל ירושלים.
