ועדת גרוניס הודיעה כי טרם התקבלה החלטה בעניין מינויו של האלוף זיני לראשות השב"כ, וכי זו תינתן בימים הקרובים. היום הוא הופיע בפני הוועדה

המינוי עדיין לא אושר: לאחר דיונים רבים, ואלפי התנגדויות שהוגשו לוועדה למינוי בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס, הודיעה הערב הוועדה כי ההחלטה הרשמית בעניין מינוי האלוף דוד זיני לראשות השב"כ תינתן בימים הקרובים. למעשה הוועדה דוחה שוב את ההחלטה לאחר שהיא כבר היתה אמורה להינתן ביום חמישי האחרון, אך זו נדחתה להיום בשל אילוץ של אחד מחברי הוועדה.

במהלך הימים האחרונים הופיעו בפני הוועדה בין היתר ראשי השב"כ לשעבר, היועמ"שית, ועוד. היום אחרי הצהריים הופיע בפני הוועדה האלוף (במיל.) דוד זיני עצמו וקודם לכן הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר.

וזו לשון ההודעה הרשמית:

הודעת מטעם הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים:

הוועדה שמעה היום את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר; את אלוף (במיל') רוני נומה ואת המועמד לתפקיד ראש השב"כ, אלוף דוד זיני.

הוועדה תגבש את החלטתה שתינתן בימים הקרובים.