סעודיה הזהירה את ישראל כי סיפוח יהודה ושומרון יסגור את הדלת לנורמליזציה, יפגע בהסכמי אברהם ויביא להפעלת מנופי לחץ כלכליים וביטחוניים.

על פי הפרסום של הפרשנית המדינית דנה וייס בחדשות 12, סעודיה העבירה לישראל מסרים חריפים בנוגע לכל הקשור לסיפוח יהודה ושומרון, ומסרב כי החלטה שכזו תביא לגביית "מחירים כלכליים וביטחוניים".

האזהרה הסעודית נחשפת: על פי הפרסומים, ערב הסעודית הודיעה כל צעד של סיפוח, אפילו של בקעת הירדן בלבד, עלול לסגור את הדלת לנורמליזציה עם ישראל ולפגוע בהסכמי אברהם.

לפי מקורות דיפלומטיים, סעודיה הצהירה כי היא מחזיקה במנופי לחץ כלכליים וביטחוניים שיכולים להיות מופעלים במקרה של סיפוח. בנוסף, בסביבת הנשיא דונלד טראמפ הזהירו כי צעד כזה עלול לפגוע בקשרים בין ארצות הברית לבין מדינות ערב.

האזהרה הסעודית מדגישה את המחיר הפוטנציאלי הכבד של סיפוח מבחינה דיפלומטית, כלכלית וביטחונית.

מצד שני, עומדת הדרישה לתגובה מדינית להצהרות המערביות בהובלת צרפת ובריטניה, כאשר בימין וביהודה ושומרון דורשים מהלך חריף שיחסום סופית כל מסלול למדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון.