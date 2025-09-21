שתי הענקיות נפגשו לקרב אדיר שנגמר בחלוקת נקודות עם שער שוויון מאוחר של גבריאל מרטינלי אחרי שער של האלנד שממשיך ברצף אדיר

ארסנל הגיעה למבחן השני שלה העונה. אחרי שהפסידה 0:1 לליברפול, ולא ספגה בשאר המשחקים, ארסנל ספגה היום גם ממנצ'סטר סיטי. האלנד הבקיע כבר בדקה התשיעית, גביראל מרטינלי השווה עמוק בתוספת הזמן. 1:1 בין שתי הענקיות.

התותחנים הספיקו השנה להפסיד לליברפול ועד המשחק היום הם לא ספגו שער העונה חוץ בהפסד לליברפול. הם ניצחו 0:1 את מנצ'סטר יונייטד, 0:5 את לידס יונייטד ו-0:3 את נוטינגהאם פורסט. לפני שלושה ימים הם ניצחו 0:2 את אתלטיק בילבאו בליגת האלופות.

עוד באותו נושא דרבים באיטליה וישראל, משחק ענק באנגליה. מה מצפה לנו השבוע? 15:31 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מנגד סיטי עם סגל פצוע במיוחד, הגיעה אחרי שני ניצחונות. 0:2 בליגת האלופות על נאפולי והאקס המיתולגי קויין דה בריינה ו-0:3 גדול בדרבי. האלנד לוהט, ואחרי חמישה שערים בנבחרת, הגיעו שלושה שערים בקבוצה השבוע.

בשנה שעברה ארסנל הביסה 1:5 את סיטי בבית שלה ובאמיריות נגמר בתיקו 2:2. גם הפעם הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות. אחרי חמישה מחזורים, ארסנל עם עשר נקודות חמש מליברפול, וסיטי עם שבע בלבד.

האלנד ממשיך ברצף האדיר שלו עם שער רביעי בשלושה משחקים מאז החזרה מהפגרה בה הבקיע חמישיה מטורפת מול מולדובה.