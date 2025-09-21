חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.09.2025 / 20:08

ראש השנה נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וליום דין שבו נידון האדם על השנה שעברה ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה. זמני כניסת החג ויציאת החג

ראש השנה חל השנה ביום שלישי. הזמנים המוצגים לפניכם מציגים את כניסת ערב החג ביום שני ואת יציאתו ביום רביעי. ראש השנה, החל בחודש תשרי, הוא חג מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים. הוא מצוין בימינו כחג יהודי בא' וב' בתשרי. א' בתשרי נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וליום דין שבו נידון האדם על השנה שעברה ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דבר תורה קצר לפרשת ניצבים וראש השנה זמני כניסת ויציאת ראש השנה ירושלים כניסת החג: 18:00. יציאת השבת: 19:11 תל אביב כניסת החג: 18:17. יציאת השבת: 19:13 חיפה כניסת החג: 18:09. יציאת השבת: 19:12 באר שבע כניסת החג: 18:18. יציאת השבת: 19.12 טבריה כניסת החג: 18:07. יציאת השבת: 19:10 אילת כניסת החג: 18:06. יציאת השבת: 19:11 פתח תקווה כניסת החג: 17:57. יציאת השבת: 19:12 בית שמש כניסת החג: 18:06. יציאת השבת: 19:12 צפת כניסת החג: 18:09. יציאת השבת: 19:103 בני ברק כניסת החג: 18:17. יציאת השבת: 19:13

תגיות: הדלקת נרות, זמני יציאת החג, זמני כניסת החג, חג, יום טוב, ראש השנה, ראש השנה תשפ"ו