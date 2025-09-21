ראש הממשלה נתניהו פרסם תגובה ראשונה להכרה של מדינות מערביות במדינה פלסטינית, והידע כי תגובה בוא תבוא וכי מדינה פלסטינית לא תקום

ראש הממשלה נתניהו פרסם תגובה ראשונה להצהרת בריטניה, קנדה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית. בסרטון שלא השתמע לשתי פנים, נתניהו התחייב: "לא תקום מדינה פלסטינית" והסביר כי תגובה למהלך המדיני תגיע בקרוב, לאחר ביקורו בארה"ב.

ראש הממשלה נתניהו שובר שתיקה לאחר ההכרזה של קנדה, אוסטרליה וקנדה על הכרה במדינה פלסטינית. בסרטון שפורסם מטעם לשכתו נתניהו התחייב כי "כפי שעשה בעבר", לא יאפשר הקמת מדינה פלסטינית, ואיים כי תגובה חדה תגיע לאחר ביקורו בארה"ב לעצרת האו"ם.

נתניהו פתח את דבריו והכריז: "״יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור".

לאחר מכן הוסיף נתניהו והודיע: "ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן".

ראש הממשלה הסביר: "במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית, לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביו"ש – ונמשיך בדרך זו".

לבסוף התחייב נתניהו: "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב. תמתינו".