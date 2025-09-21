מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וישרור עומס חום כבד בכל הארץ. ברביעי הקלה יחסית עם סיכוי לגשם מקומי.
יום שני, ערב ראש השנה: חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תורגש הכבדה בעומס החום.
יום שלישי: חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום חמישי: מעונן חלקית. ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות.
