מה מאחלים ומה מייחלים? ההבדל בין שתי המילים לקראת השנה החדשה הוא לא רק דקדוקי אלא גם רגשי, ומאפשר לנו לדייק יותר בברכות שלנו לעצמנו ולאחרים

עם בוא השנה החדשה, כולנו עסוקים בשאלות של ברכות ואיחולים. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, שיהיה לאנשים שסביבנו טוב, ואפילו שהעולם כולו יהיה מקום טוב יותר. אבל האם יש הבדל בין איחול לייחול? על פי האקדמיה ללשון עברית, בהחלט יש, וכדאי להכיר אותו כדי לדייק בברכות שלנו.

מה זה איחול?

איחול הוא בעצם הברכה שאנחנו שולחים למישהו אחר. כשאנחנו אומרים "שנה טובה" או "חג שמח", אנחנו בעצם מביעים משאלה או ברכה כלפי האדם שמולנו. אפשר לראות את זה גם בצורת הריבוי, כשאנחנו מדברים על "איחולים חמים" שקיבלנו. זהו מעשה של נתינה, של הבעת רצון טוב לזולת.

ומהו ייחול?

ייחול, לעומת זאת, הוא משהו עמוק ופנימי יותר. זהו המקום שבו אנחנו מביעים תקווה, ציפייה או משאלה לעצמנו, או לסיטואציה כלשהי. הפועל לייחל פירושו לקוות, לצפות, כמו במשפטים "ייחלתי לשובו" או "כולנו מייחלים לימים טובים". בעוד שאיחול הוא פעולה חיצונית, ייחול הוא תחושה פנימית של תקווה. האקדמיה מציינת כי המילה ייחול משמשת בעיקר בלשון ספרותית, מה שמוסיף לה נופך חגיגי.

אז מה נאחל ומה נייחל?

בשורה התחתונה, ההבדל הוא פשוט אך משמעותי: נאחל לאחרים: נאחל להם שנה טובה, בריאות ואושר.

נייחל לעצמנו ולמצב: נייחל שהשנה החדשה תהיה טובה יותר מקודמתה, ושכל התוכניות והציפיות שלנו יתגשמו.

אז בפעם הבאה שאתם מברכים חברים ומשפחה לכבוד השנה החדשה, אתם יכולים לדייק ולדעת שאתם מאחלים להם את כל הטוב שבעולם, וגם מייחלים לעצמכם שנה של הגשמת חלומות.