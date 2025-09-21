שר החוץ גדעון סער, מגיב להצהרה של קנדה, אוסטרליה ובריטניה, לפיה הן מכירות במדינה פלסטינית, ואומר כי מדובר במהלך שגוי ומקומם: "עתיד ישראל יוכרע בירושלים"

בסרטון שפרסם אמר סער: "רוב מדינות העולם הכירו כבר בעבר במדינה פלסטינית. זה כמובן היה שגוי. אבל אותן מדינות שעושות את זה עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, עושות מהלך שהוא גם שגוי, גם מקומם וגם לא מוסרי".

"מצד אחד – זה פרס לחמאס בעקבות הטבח של ה-7 באוקטובר. זה לא ייתפס אחרת אלא כעידוד לטרור. מצד שני – זה פרס לרשות הפלסטינית, שרק באחרונה מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר כיצד היא עדיין אוחזת במהלכים של "Pay for slay", בתשלום למחבלים, ובדרך הזאת היא גם כמובן מעודדת טרור ומפירה את חובותיה לפי ההסכמים אתנו".

"אני מעודד מתגובות של אופוזיציה באותן "מדינות ההכרה" שמתנגדות למהלך הזה ומתבטאות נגדו בצורה החזקה ביותר, וזה מעיד על זה שגם באותן מדינות עדיין יש לנו ידידים רבים. הערובה לאי-הקמת מדינה פלסטינית היא בסופו של דבר ההתנגדות העזה, המאוד רחבה, שקיימת היום בעם בישראל, שהבין היטב את הסכנות שבהקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. לכן עתיד ארץ ישראל לא יוכרע בלונדון או בפריז, הוא יוכרע כאן, בירושלים".

"ואנחנו, בחזית המדינית, נמשיך להיאבק נגד מהלכים שיסכנו את מדינת ישראל, את ביטחונה, את עתידה, ולא נאפשר לזה לקרות. ואיתנו יעמדו גם ידידינו בעולם, ויש לנו ידידה אחת גדולה במיוחד וחזקה במיוחד, ארצות הברית של אמריקה, שעומדת אתנו שכם אל שכם במערכה הזאת. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונצח ישראל לא ישקר".