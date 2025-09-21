הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, תוקף את העטיפה שמנסים לתת לאירוע האלימות נגד חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד: "הגיע הזמן לקרוא לתינוק בשמו"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, תוקף את העטיפה שמנסים לתת לאירוע האלימות נגד חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ואומר כי צריך להגיד בקול גדול שמדובר באלימות לכל דבר.

לדברי סגל: "צריך לעשות חשבון נפש, איך נתנו, נרמלנו, כולנו, בשנים האחרונות, את התופעה שבה יש את האירוע המופרע הזה, שבו אנשים רוצים להיכנס לכנס פוליטי, להביע את דעתם והם פשוט לא יכולים לעשות את זה. ואז נופל חבר כנסת בן 70, אדם בן 70, לא חבר כנסת אפילו, ומה שיש לעשות זה לזרוק עליו בפרצוף שטרות".

סגל ציין כי "המיצג המגוחך הזה. הנרמול של האלימות, שמנסה למנוע קיומם של אירועים פוליטיים, זאת אלימות. אפשר לקרוא לזה ולעטוף את זה בכל מיני שמות, אבל כאשר אתה מנסה למנוע מאנשים אחרים להשתתף בכנס שבו הם מביעים את דעתם, זו אלימות".

סגל המשיך ואמר: "כאשר אתה מתפרץ למסעדה ואינך מאפשר לאנשים לסעוד בגלל מי שהם הצביעו, זאת אלימות. כאשר אתה חוסם כבישים ועושה מיצגי יוגה, כשכל שכונת רחביה נחסמת, זאת אלימות".

"הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח את עצמה סוף סוף בידיים, ותודיע שחסימות יוק, ואירועים כאלה יוק, ואם אתה רוצה להפגין,

קח טווח ביטחון, תפגין, תעשה מה שאתה רוצה".