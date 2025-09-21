בתגובה רשמית ראשונה, ישראל דחתה על הסף הכרה במדינה פלסטינית, האשימה את המנהיגים המערביים בהגשת פרסים לטרור ושימוש ציני בפלסטינים למען פוליטיקה פנימית

משרד החוץ מגיב לראשונה להצהרת בריטניה, קנדה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית. משרד החוץ הודיע כי מדובר ב: "פרס מופרך לטבח הגדול ביהודים מאז השואה" והפנתה אצבע מאשימה כלפי סטארמר ומנהיגים נוספים על "הגשת פרסים לחמאס" ופגיעה בנתיבים דיפלומטיים.

ישראל מגיבה לראשונה להכרה של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית. בהודעת משרד החוץ לא חסכו במילים וביקרו את ההצהרה בכבדות, וקראו לה "דמיונית ומנותקת".

ראשית נפתחה ההצרה בדחייה כוללת של ההצהרות: "ישראל דוחה על הסף את ההכרזה החד־צדדית על הכרה במדינה פלסטינית מצד בריטניה ומדינות נוספות.

הכרזה זו אינה מקדמת שלום, אלא להפך – מערערת עוד יותר את היציבות באזור ופוגעת בסיכויים להגיע לפתרון של שלום בעתיד".

ההודעה נמשכה, ותקפה את המנהיגים המערביים על סיפוק פרסים לטרור: "כפי שכינו זאת מנהיגי חמאס – "פירות טבח ה־7 באוקטובר" – ההכרזה לא רק מתגמלת את הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, שבוצע בידי ארגון טרור הפועל להשמדת ישראל, אלא גם מחזקת את התמיכה בה נהנה חמאס".

בנוסף התנערה ישראל ממה שהגדירה כמהפך של הדיפלומטיה, בו ההכרה נדרשת מישראל לפני כל משא ומתן: "פירוק מושג המדינה הפלסטינית מן ההקשר של שלום – נושא שהוא חלק מהסטטוס הסופי – הוא מהלך הרסני.

מהלך זה מנוגד לכל היגיון של משא ומתן והגעה לפשרה בין שני הצדדים, והוא רק ירחיק את השלום המיוחל".

עוד באותו נושא אבו מאזן חוגג: "מדינת פלסטין תיקח אחריות" 18:05 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

מעבר לחמאס, תקפה ישראל גם את הרשות ואת המדיניות העקבית שלה כנגד ישראל ויהודים, ושחיתותה: "יתרה מזאת, הרשות הפלסטינית לא עמדה באף אחת מהדרישות והחובות שלה: לא הפסיקה את ההסתה, לא עצרה את מדיניות "משכורת למחבלים", ולא נקטה בצעדים הנדרשים למאבק בטרור – כפי שהודגם לאחרונה בגילוי רקטות וטילים סמוך לרמאללה בשבוע שעבר".

מטעם משרד החוץ הודיעו: "ישראל לא תקבל שום טקסט מנותק ודמיוני שמנסה לכפות עליה גבולות שאינם בני הגנה".

לבסוף, האשימו את המנהיגים בשימוש ציני בסוגייה הפלסטינית למען מטרות פוליטיות פנימיות: "מחוות פוליטיות שנועדו לקהל מצביעים פנימי פוגעות במזרח התיכון ואינן מועילות. במקום זאת, אם המדינות שחתמו על ההכרזה הזו באמת מבקשות לייצב את האזור – עליהן להתמקד בלחץ על חמאס לשחרר את החטופים ולהתפרק מנשקו באופן מיידי".