שעה קלה לפני הכרזת המדינות באירופה נפגש שר הביטחון עם ראשי מועצת יש״ע במערת המכפלה. השר כ״ץ: ״אני בעד החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון״

שעה קלה לפני ההכרה של ראשי מדינות אירופה במדינה הפלסטינית התכנסו הנהלת וראשי מועצת יש״ע עם שר הביטחון ישראל כ״ץ במערת המכפלה בחברון.

המפגש התקיים לכבוד ראש השנה כאשר במרכז האירוע נשמעו קריאות נחרצות מצד ראשי המועצה להחלת ריבונות ישראלית רחבה ומידית בכל רחבי יהודה ושומרון. שר הביטחון כ״ץ עצמו התייחס לכך בנאום מפורט שהדגיש את הצורך הביטחוני והמדיני בצעד זה:

שר הביטחון ישראל כ״ץ: ״כולם מעבירים כאן מסר של ביטחון – אנחנו מחוברים, אנחנו פועלים במדיניות מאוד ברורה. צה״ל צריך להיות יוזם התקפי, להוות לחיץ ומגן כלפי האוכלוסייה והיישובים. אני שמח שהחלטנו לאחרונה על הכרה ב־22 יישובים חדשים. מעבר לכך, אני בעד החלת הריבונות הישראלית באיו״ש – הייתי הראשון שהנחתי בכנסת את הצעת החוק להחלת ריבונות, ואני מאמין שביחד עם ראש הממשלה, צריך לעשות את זה בדרך הנכונה".

עוד באותו נושא תגובות חריפות להכרזות על הקמת מדינה פלסטינית 16:28 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ על עמידתו האיתנה למען ההתיישבות, ודחק בו להשלים את המלאכה:

"דווקא בימים אלו, בהם ישנם מדינות מבולבלות שמנסות לערער על זכותנו כאן, אין מרגש ומתאים מהאמירה שיוצאת לעולם מביקורו של שר הביטחון של מדינת ישראל כאן, במערת המכפלה, במקום בו הכול התחיל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שר הביטחון ישראל כ"ץ בביקור במערת המכפלה היום. (צילום: שירה קינן, דוברות משרד הביטחון)

גנץ: "על הממשלה להפסיק להתמהמה"

גנץ יצא בקריאה נחרצת בעקבות הצעד של בריטניה ומדינות נוספות דקות ספורות קודם להכרה במדינה פלסטינית וקרא: "על הממשלה להפסיק להתמהמה. רק בשבוע שעבר קיבלנו עוד תזכורת, בדמות חוליית מחבלים שתכננה לשגר רקטות לעבר מרכז הארץ, שבמקום שבו אנו לא שולטים במאת האחוזים – אנו עלולים לספוג רקטות ופיגועים. אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים ובידיכם בממשלה לקבל את ההחלטה שתבצר את ביטחונה של מדינת ישראל כולה, ושתסיר את האיום בדמות הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ.

היום זה כבר ברור וידוע, רק ריבונות היא הערובה האמיתית לביטחון לטווח ארוך".

"אנו סמוכים ובטוחים שאתה ביחד עם הממשלה המצוינת ששינתה בשנתיים האחרונות את פני המזרח התיכון, תמשיך את התהליך המעולה שהובלת פה ביו"ש ותלך למהלך החשוב והצודק הזה, ויפה שעה אחת קודם".

ראשי מועצת יש״ע הדגישו כי השנה החדשה צריכה להיפתח בצעד אמיץ וברור מצד ממשלת ישראל – צעד שיבטא את רצון העם, יחזק את ביטחון המדינה, ויעגן את ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון כנכס אסטרטגי, לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה.

ישראל ברמסון ראש מועצת קרית ארבע: ״שמחנו לארח אצלנו ברשות ובמערת המכפלה את שר הביטחון ח"כ ישראל כ"ץ חבר וידיד עיר האבות!, הביקור הוא ביטוי חשוב לקשר העמוק שבין מדינת ישראל לעיר האבות. זהו מסר ברור של ריבונות, אחריות ונחישות. אנחנו מודים לשר על התמיכה והנכונות לקדם את צורכי הביטחון והפיתוח של הרשות בכלל ומרחב יהודה בכלל ונמשיך בעז"ה לבסס ולהעמיק את האחיזה היהודית בעיר האבות – בלב האומה.״