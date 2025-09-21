אבו מאזן בירך על הכרת בריטניה, קנדה ואוסטרליה במדינה פלסטינית, התחייב שפלסטין תיקח אחריות על עזה, דרש הפסקת אש, שחרור אסירים, נסיגה ישראלית ועצירת "טרור המתנחלים"

ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, פרסם תגובה רשמית להצהרה הבריטית על הכרה במדינה פלסטינית. שהובילה אחריה גם את קנדה ואוסטרליה למהלך זהה. אבו מאזן חגג את ההצהרה, התחייב כי "מדינת פלסטין" תיקח אחריות על עזה, וקרא "לעצור את טרור המתנחלים".

עבאס שיבח את ראש ממשלת בריטניה, סר קייר סטארמר, על הצעד ההיסטורי והגדיר אותו "צעד חשוב והכרחי בדרך לשלום צודק ובר קיימא". הוא הדגיש כי הכרה זו מהווה קידום ממשי לפתרון שתי המדינות, וציין כי "פלסטין" ערוכה לקבל על עצמה את מלוא האחריות המדינית והביטחונית.

בהצהרתו הדגיש הנשיא הפלסטיני כי סדר העדיפויות כיום הוא הפסקת אש כוללת, הכנסת סיוע הומניטרי לעזה, שחרור חטופים ואסירים, ונסיגה ישראלית מלאה מהרצועה. לדבריו, רק לאחר מכן ניתן יהיה לקדם תהליך שיקום ובנייה מחדש, לצד עצירת פעילות ההתנחלויות והאלימות מצד מתנחלים.

בנוסף עבאס סיפק אמירה בה התחייב, או לפחות סיפק מס שפתיים, לרפורמות אותן ביקש ממנו קיר סטארמר לבצע במנגנוני הרשות הפלסטינית.