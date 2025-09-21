בלבנון מדווחים כי כלי טיס ישראלי ביצע תקיפה אווירית כנגד כלי רכב בעיירה בינת ג'בייל, מדווחים במקום על לפחות שני מחוסלים ומספר רב של פצועים קשה

בדרום לבנון מדווחים על תקיפה אווירית, כנגד כלי רכב שנע בכבישי העיירה בינת ג'בייל, כלי טיס תקף את הכלי בטילים על פי הדיווח. מחוסלים ופצועים במקום.

עד כה לא נמסר אישור לתקיפה מידי צה"ל או גורמים ישראלים, בלבנון מדווחים כי כלי טיס תקף כלי רכב דו גלגלי שנע בדרכי העיירה. בנוסף מדווחים בלבנון כי לפחות שני בני אדם חוסלו בתקיפה, עם מספר רב של פצועים קשה.

מדובר בתקיפה חריגה יחסית, ביחס לתקיפות שבוצעו בעבר בשטחי דרום לבנון. כאשר ברובן היו אותן תקיפות מיעודות ליעד ספציפי ובסופן היה מדווח על מחוסל אחד או שניים משורות חיזבאללה.

בישראל לא אישרו עד כה את הפרטים, או לקחו אחריות על הפעולה.