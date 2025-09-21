המשטרה עצרה בתום חקירה תושב רמת גן בשנות ה-40 החשוד כי תקף אמש את ח"כ אלי דלל בעת אירוע הרמת הכוסית של הליכוד בכפר סבא

שוטרי מחוז מרכז עצרו כעת בתום חקירה, תושב ר"ג החשוד בתקיפת ח״כ אלי דלל מהליכוד אמש בכפר סבא במבואה של הקניון, כך נמסר מדוברות המשטרה.

שוטרי תחנת כפר סבא פתחו אמש בחקירה, עם קבלת דיווח ותיעוד בדבר מחאה בעיר, במהלכה הפרו המוחים את הסדר הציבורי ואחד החשודים תועד תוקף עפ"י החשד חבר הכנסת שהגיע לכנס במקום.

בתוך כך, שוטרי התחנה זיהו את החשוד – תושב ר"ג בשנות ה – 40 לחייו ולפני זמן קצר עצרו בלשי התחנה את החשוד בכביש 4 והוא הובא לחקירה בתחנה.

זה המקום גם להדגיש כי בניגוד לפרסומים שגויים, לא היתה כל "פריצה" או הפרעה לכנס שהתקיים באותה עת ואילו המחאה בוצעה בכניסה לקניון ובמבואה בלבד.