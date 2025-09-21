בשורה טכנולוגית למשתמשים הישראלים: בוואטסאפ מושק פיצ'ר חדש שמאפשר הגדרת תזכורות להודעות. על פי הדיווח באתר 'מאקו', הפיצ'ר נפרס בהדרגה בימים אלו למשתמשים במערכות ההפעלה אנדרואיד ו-iOS, וצפוי לשנות את האופן שבו רבים מנהלים את השיחות שלהם.
הפיצ'ר החדש נועד לתת מענה לבעיה מוכרת: הודעות חשובות שנבלעות בתוך ים של התכתבויות ונשכחות. מעתה, ניתן יהיה להגדיר תזכורת להודעה ספציפית, כך שתקפוץ ותופיע שוב בשעה מאוחרת יותר. כך, אם קיבלתם הודעה דחופה ולא יכולתם לענות עליה באותו הרגע, תוכלו לוודא שלא תשכחו לחזור אליה.
מדובר בפיצ'ר יעיל במיוחד שמצטרף לשורה של עדכונים שוואטסאפ הוציאה לאחרונה, במטרה לשפר את חוויית המשתמש ולהפוך את האפליקציה לפונקציונלית יותר לצרכים יומיומיים.
אז איך עושים את זה? לוחצים ארוך על ההודעה הרלבנטית. לאחר מכן יופיע בראש המסך "פעמון". לחיצה עליו תפתח לכם את האפשרות לבחור את הזמן בו תקבלו תזכורת להודעה הנבחרת.
