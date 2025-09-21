פרשת העצורים החרדים: בעוד עשרות אלפי חיילים בסדיר ובמילואים יאלצו לחגוג את ראש השנה בבסיסם, שלא לומר בעיצומה של לחימה על כיבוש הרצועה, ח"כ מאיר פרוש מצטרף לחברו למפלגה השר גולדקנופף בדרישה לשחרר את העריקים החרדים לחג:
"אני קורא לרשויות המשפט והצבא להתעשת ולשחרר את בני הישיבות העצורים לכל הפחות לראש השנה. המצב בו יותר מ-100 יהודים שומרי תורה ומצוות ישבו בראש השנה בכלא הצבאי בעקבות הישמעות לקול רבותיהם מחפיר ומבייש את העם היהודי. אני מפציר ביועמ"שית, עוד לא מאוחר לחזור בתשובה, ולמנוע פיצוץ בין אחים", דברי ח"כ פרוש בהודעה שהוציא.
בימים האחרונים נעצרו קרוב למאה מועמדים לגיוס, רובם הגדול כשניסו לצאת מהארץ לאומן לקראת ראש השנה. כולם נשפטו למחבוש בידי המשטרה הצבאית.
אבאל'ה
רעיון חילופי ילכו להלחם בעזה, ו100 לוחמים שלומדים בישיבה, ויש להם משפחות, ושומעים בקול רבותיהם, ויצאו להלחם- יחזרו לחג הביתה. שמחתי לעזור17:38 21.09.2025
יורם
למזלו של ח"כ פורוש, רק מעט מאד מבין עשרות אלפי החרדים המשתמטים מלהגן על המדינה שלהם יבלו את ראש השנה בכלא הצבאי.17:32 21.09.2025
