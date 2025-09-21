אחרי גולדקנופף, עכשיו גם חברו למפלגה ח"כ מאיר פרוש מצטרף לדרישה וקורא לרשויות המשפט והצבא לשחרר את מאה העריקים החרדים שנעצרו לפני ראש השנה

פרשת העצורים החרדים: בעוד עשרות אלפי חיילים בסדיר ובמילואים יאלצו לחגוג את ראש השנה בבסיסם, שלא לומר בעיצומה של לחימה על כיבוש הרצועה, ח"כ מאיר פרוש מצטרף לחברו למפלגה השר גולדקנופף בדרישה לשחרר את העריקים החרדים לחג:

"אני קורא לרשויות המשפט והצבא להתעשת ולשחרר את בני הישיבות העצורים לכל הפחות לראש השנה. המצב בו יותר מ-100 יהודים שומרי תורה ומצוות ישבו בראש השנה בכלא הצבאי בעקבות הישמעות לקול רבותיהם מחפיר ומבייש את העם היהודי. אני מפציר ביועמ"שית, עוד לא מאוחר לחזור בתשובה, ולמנוע פיצוץ בין אחים", דברי ח"כ פרוש בהודעה שהוציא.

עוד באותו נושא גולדקנופף בפנייה לנתניהו: תשחרר 30 עריקים לכבוד החג 18:13 | חדשות סרוגים 4 1 😀

בימים האחרונים נעצרו קרוב למאה מועמדים לגיוס, רובם הגדול כשניסו לצאת מהארץ לאומן לקראת ראש השנה. כולם נשפטו למחבוש בידי המשטרה הצבאית.